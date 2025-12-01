Снег в Москве может пойти через неделю – синоптик

Как скоро в российской столице может пойти снег и будет образован снежный покров? Об этом рассказал синоптик Шувалов.

Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов считает, что москвичи дождутся снега к концу следующей недели.

"Есть вероятность того, что снежок (пройдет - ред.) на рубеже 10-12-го числа. Это будет очень слабый снег, не снегопад, от силы сантиметр снега. Обязательно немножко выпадет"

– Александр Шувалов

Он также предупредил, что ожидаемый снег не сформирует снежного покрова и пока прогнозы по формированию снежного покрова к концу декабря делать преждевременно, передает РИА Новости.