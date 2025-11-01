Красивые фото ноября 2025: новогодний ГУМ, "Город живых историй", осень в Москве

Что случилось в ноябре 2025? День Победы Азербайджана, открытие музея под открытым небом на Красной площади и "Азербайджанского квартала" в Кахраманмараше – представляем лучшие фото ноября по версии "Вестника Кавказа"!

Ноябрь 2025 подошел к концу. Баку отпраздновал День Победы Азербайджана, в Турции в Кахраманмараше открылся "Азербайджанский квартал", в Москве вручили премию имени Сергея Вайнштейна, учрежденную СТМЭГИ, на Красной площади открылся музей под открытым небом "Город живых историй", а в ГУМе появилось новогоднее оформление.

Ну и, конечно, в Россию, Азербайджан, Турцию и другие страны пришла поздняя осень.