Красивые фото ноября 2025: новогодний ГУМ, "Город живых историй", осень в Москве

Что случилось в ноябре 2025? День Победы Азербайджана, открытие музея под открытым небом на Красной площади и "Азербайджанского квартала" в Кахраманмараше – представляем лучшие фото ноября по версии "Вестника Кавказа"!

Ноябрь 2025 подошел к концу. Баку отпраздновал День Победы Азербайджана, в Турции в Кахраманмараше открылся "Азербайджанский квартал", в Москве вручили премию имени Сергея Вайнштейна, учрежденную СТМЭГИ, на Красной площади открылся музей под открытым небом "Город живых историй", а в ГУМе появилось новогоднее оформление. 

Ну и, конечно, в Россию, Азербайджан, Турцию и другие страны пришла поздняя осень.

Первый снег в Москве. Вид на МГУ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Первый снег в Москве. Вид на МГУ
Торжественное мероприятие в честь Дня Победы в посольстве Азербайджана в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Торжественное мероприятие в честь Дня Победы в посольстве Азербайджана в Москве
Музей под открытым небом “Город живых историй“ на Красной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Музей под открытым небом “Город живых историй“ на Красной площади
“Азербайджанский квартал“ в Кахраманмараше
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“. “Азербайджанский квартал“ в Кахраманмараше
Собор Святой Софии в Стамбуле
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“. Собор Святой Софии в Стамбуле
Вручение премии имени Сергея Вайнштейна
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Вручение премии имени Сергея Вайнштейна
Новогоднее украшение ГУМа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогоднее украшение ГУМа
Вид на МИД и Киевский вокзал в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Вид на МИД и Киевский вокзал в Москве
Новогоднее украшение ГУМа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новогоднее украшение ГУМа
Концерт в честь Дня Победы в посольстве Азербайджана в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Концерт в честь Дня Победы в посольстве Азербайджана в Москве
Закат в Хатаи
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“. Закат в Хатаи
Синица в парке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Синица в парке
Вид на Баку
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“. Вид на Баку
Международный форум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“. Международный форум “V Глобальная медиа-встреча Всемирного совета журналистов“ в Аланье
Осень в парке Сокольники
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Осень в парке Сокольники
Кахраманмараш
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“. Кахраманмараш
Чайка
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“. Чайка
