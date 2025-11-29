Спрос на уран продолжит опережать предложение — Yellow Cake

Британский инвестиционный фонд прогнозирует, что разрыв между спросом и предложением на рынке урана будет увеличиваться.

Фонд Yellow Cake предупреждает о растущем дисбалансе на рынке урана. Спрос продолжит опережать предложение.

В фонде признают, что в краткосрочной перспективе цены могут колебаться. Однако, согласно прогнозам, подобные скачки не помешает долгосрочному росту цен на уран, ввиду наращения закупок урана со стороны энергокомпаний. Это отвечает глобальной тенденции на усиление роли атомной энергетики.

По данным отчета фонда Yellow Cake, рынок урана демонстрирует рост активности, но не цен. За январь-сентябрь 2025 года объем сделок увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на оживление торгов, текущие цены остаются низкими. В декабре уран стоит около $76 за фунт, что всего на 1,5% выше показателя начала года. Подобная динамка недостаточна для стимуляции инвестиций в добычу урана на новых месторождениях.

По прогнозу Всемирной ядерной ассоциации (WNA), к 2040 году мощности АЭС в мире вырастут, а спрос на уран составит около 391 млн фунтов. Удовлетворить этот спрос будет крайне сложно.

Мировая добыча уже отстает от потребления, а строительство новых рудников — это длительный и дорогостоящий процесс, а значит без экономических стимулов для инвесторов дефицит урана на рынке сохранится.