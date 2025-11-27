Добычу урана собираются снизить в Казахстане

В Казахстане анонсировали планы по снижению добычи урана. В республике отметили, что ей придется пойти на это из-за истощения месторождений.

Казахстан намерен после 2026-2027 годов снизить добычу урана. Об этом рассказал председатель правления компании "Казатомпром" Меиржан Юсупов.

Он пояснил, что республика вынуждена пойти на этот шаг из-за истощения своих месторождений.

"Пытаемся по возможности производить на уровне 85-90% от контрактных объемов, чтобы не «заливать» рынок дешевым ураном. Если посмотрите, мы с 2018 года стараемся идти ниже контрактных обязательств"

– Меиржан Юсупов

Он отметил, что к настоящему времени Казахстану удалось сохранить десятки тысяч тонн.

"Уже мы в ресурсах, то есть в земле, в запасах, сохранили 53 тысячи тонн. Это более чем два годовых выпуска"

– председатель правления "Казатомпрома"