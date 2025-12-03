Курс доллара упал до 76 рублей впервые за 2,5 года

Внебиржевый курс доллара снизился до 76 рублей. Такого показателя не было с 11 мая 2023 года.

Расчетный курс доллара – основной ориентир для торгов вне биржи – впервые за 2,5 года опустился до показателя 76 рублей, показали данные торговой сессии.

Последний раз подобный показатель был зафиксирован 11 мая 2023 года.

Изначально было отмечено снижение до 22 копеек по сравнению с предыдущим закрытием, оно составило 76,49 рубля. Далее курс достиг отметки ровно в 76 рублей.

Отметим, что через расчетный курс доллара осуществляется расчет и корректировка значений для внебиржевых торгов американской валютой.