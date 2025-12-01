Антон Силуанов: курс доллара к рублю расти не будет

В будущем году курс рубля может остаться в текущем диапазоне, считает Силуанов. Он назвал установившийся курс сбалансированным.

Курс рубля, наблюдаемый в настоящее время, может сохраниться в будущем, такое мнение выразил министр финансов России Антон Силуанов.

"Мы считаем, что тот диапазон, который сложился в последнее время, по курсу рубля - он может и сохраниться на будущий период, потому что он более-менее сбалансирован, исходя из сегодняшнего платежного баланса"

– Антон Силуанов

Необходимо учиться жить и работать при том курсе, который установился, добавил глава российского Минфина в эфире Радио РБК в рамках форума ВТБ "Россия зовет!".

Отметим, что глава ВТБ Андрей Костин 1 декабря заявил, что нынешний курс рубля не устраивает ни бюджет страны, ни экспортеров.

Почему усиливается рубль?

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов в беседе с корреспондентами "Вестника Кавказа" объяснили прогноз Антона Силуанова по стабилизации курса доллара в диапазоне 75-80 рублей и рассказали о последствиях сильного рубля для российского бюджета.

Аксаков и Абрамов сошлись в том, что усиление рубля имеет объективный характер: таков уровень спроса на иностранную валюту, что больше 80 рублей за доллар покупатели не готовы давать. "По моей оценке, российский финансовый рынок сейчас полностью обеспечивает и спрос, и предложение на все валюты – и на рубли, и на доллары, и на евро, и на юани и так далее. Текущий курс доллара определяется спросом и предложением", - сообщил Анатолий Аксаков.

"Основной фактор закрепления курса доллара в диапазоне 75-80 рублей – все-таки рыночный. В страну валюта поступает от экспорта, несмотря на усилившиеся санкции. При этом импорт очень низкий. Это напрямую влияет на то, что спрос на доллар и евро в России довольно ограниченный. Соответственно, их курс является слабым в отношении рубля", - отметил Александр Абрамов.

"Кроме того, на курс воздействует повышенная ключевая ставка. Она стимулирует экспортеров ввозить всю валютную выручку в Россию, продавать валюту и хранить в банках рублевые депозиты под высокий процент. Из-за этого возникает дополнительный объем продаж валюты, следовательно, курс рубля остается довольно высоким. Измениться это может только в случае, когда российская экономика освободится от санкций – тогда возникнет спрос на инвестиционный импорт, покупку за рубежом машин и оборудования. Тогда курс будет слабеть", - сказал экономист.

К чему ведет сильный рубль?

Анатолий Аксаков обратил внимание, что влияние курса валютной пары доллар-рубль на бюджет не столь однозначно. "Конечно, экспортерам и внутренним производителям было бы интереснее, если бы курс доллара был выше, чем сейчас, а курс рубля – слабее. Тогда, конечно, наполняемость бюджета была бы больше. Но надо понимать, что из бюджета мы осуществляем траты на покупку разных услуг и товаров для выполнения бюджетных задач – а ослабление курса рубля приведет к повышению цены товаров. Поэтому не приходится говорить, что мы выиграем от ослабления рубля, по крайней мере в среднем и долгосрочном периоде", - подчеркнул глава Комитета Госдумы по финансовому рынку.

Александр Абрамов обратил внимание, что государство, понимая ситуацию на финансовом рынке, не стремится решить задачу наполнения бюджета манипуляциями с курсами основных валют. "Конечно, сильный рубль ограничивает возможности финансирования бюджета. Но финансовый блок правительства сейчас ищет другие источники – это и рост налогов, и государственные заимствования", - отметил он.

"Ситуация с курсом доллара сейчас такова, что ни Министерство финансов, ни Центробанк не располагают достаточными инструментами для того, чтобы ослабить рубль. Диапазон 75-80 рублей за доллар – это результат рынка, и при всем желании на него повлиять крайне трудно, поэтому государство не вмешивается", - заключил профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ.