Нынешний курс рубля не устраивает ни бюджет, ни экспортеров – Костин

Курс рубля, который сложился на данный момент, не подходит ни для экспортеров, ни для бюджета России, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
"Там несколько факторов (укрепления рубля – ред.). Прежде всего – низкий импорт. Продажу валюты, юаней правительством тоже надо прекратить. Вот, пожалуй, и все"
– Андрей Костин
Глава ВТБ выразил недоумение в связи со сложившимся на данный момент механизмом формирования валютных курсов и предположил, что это происходит через юань. Он напомнил, что курс доллара на бирже в данный момент не формируется: задавая его, ЦБ исходит из отдельных сделок банков.
"Сегодняшний курс, конечно, не устраивает ни бюджет, ни экспортеров"
– Андрей Костин
Он добавил, что в целом спрос на валюту в России сократился, пояснив, что даже россияне перестали хранить сбережения в долларах.