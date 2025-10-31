Нынешний курс рубля не устраивает ни бюджет, ни экспортеров – Костин

Глава ВТБ Андрей Костин прокомментировал текущий курс рубля. По его словам, уровень, на котором российская валюта находится в данный момент, не выгоден даже бюджету РФ.

"Там несколько факторов (укрепления рубля – ред.). Прежде всего – низкий импорт. Продажу валюты, юаней правительством тоже надо прекратить. Вот, пожалуй, и все"

– Андрей Костин

Глава ВТБ выразил недоумение в связи со сложившимся на данный момент механизмом формирования валютных курсов и предположил, что это происходит через юань. Он напомнил, что курс доллара на бирже в данный момент не формируется: задавая его, ЦБ исходит из отдельных сделок банков.

"Сегодняшний курс, конечно, не устраивает ни бюджет, ни экспортеров"

– Андрей Костин

Он добавил, что в целом спрос на валюту в России сократился, пояснив, что даже россияне перестали хранить сбережения в долларах.