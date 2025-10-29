50 рублей за доллар – в ЦБ назвали условия для изменения курса

Курс доллара по 50 рублей считают возможным при некоторых условиях в Центробанке. Такой курс может установиться на фоне высокой инфляции в США.

Советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов рассказал, можно ли ожидать, что доллар в России подешевеет до 50 рублей.

"Курс 50 рублей за доллар предполагает очень сильное укрепление рубля по отношению к доллару. В каком случае это может произойти? В том случае, если ФРС США, американский центробанк, потеряет контроль над инфляцией"

– Кирилл Тремасов

Он пояснил, что если в РФ будет ценовая стабильность и низкая инфляция, а в США установится долгосрочная высокая инфляция, тогда курс валюты изменится.

"Может быть любой курс, в зависимости от того, какая будет инфляция в США. У нас она будет вблизи 4%"

– Кирилл Тремасов

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала слабый рубль скорее вредным для российской экономики.