Набиуллина рассказала, чем плох слабый рубль

У слабого рубля есть как позитивные, так и негативные эффекты, поделилась глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
"Вот иногда говорят о бюджете, что бюджету нужен более слабый рубль. С одной стороны, действительно, доходы в рублях, которые получает бюджет от сырьевых отраслей, если рубль ослаблять, становятся больше"
– Эльвира Набиуллина
Но у низкого курса нацвалюты есть и другая сторона, напомнила глава регулятора.
"С другой стороны - ослабление рубля абсолютно проинфляционно, оно вносит вклад в инфляцию. А что это значит? Если растет инфляция, нужно повышать индексации и социальные выплаты, и закупки, инвестпроекты тут же растут в цене"
– Эльвира Набиуллина
По оценкам экспертов ЦБ РФ, слабый рубль скорее вредит экономике страны, особенно на протяжении долгого периода - нескольких лет, отметила Набиуллина.
Она напомнила, что в настоящее время существенного переукрепления рубля нет.
"Если брать динамику курса с 2022 года, то все-таки он, скорее, ослаб на 20%. Поэтому здесь какого-то прям существенного переукрепления нет"
– Эльвира Набиуллина