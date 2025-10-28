Вестник Кавказа

Набиуллина рассказала, чем плох слабый рубль

Набиуллина рассказала, чем плох слабый рубль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава ЦБ РФ объяснила, как сказывается на экономической ситуации в стране слабый рубль. Несмотря на разнонаправленные эффекты, слабый курс рубля скорее вреден, считает она.

У слабого рубля есть как позитивные, так и негативные эффекты, поделилась глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Вот иногда говорят о бюджете, что бюджету нужен более слабый рубль. С одной стороны, действительно, доходы в рублях, которые получает бюджет от сырьевых отраслей, если рубль ослаблять, становятся больше"

– Эльвира Набиуллина

Но у низкого курса нацвалюты есть и другая сторона, напомнила глава регулятора.

"С другой стороны - ослабление рубля абсолютно проинфляционно, оно вносит вклад в инфляцию. А что это значит? Если растет инфляция, нужно повышать индексации и социальные выплаты, и закупки, инвестпроекты тут же растут в цене"

– Эльвира Набиуллина

По оценкам экспертов ЦБ РФ, слабый рубль скорее вредит экономике страны, особенно на протяжении долгого периода - нескольких лет, отметила Набиуллина.

Она напомнила, что в настоящее время существенного переукрепления рубля нет.

"Если брать динамику курса с 2022 года, то все-таки он, скорее, ослаб на 20%. Поэтому здесь какого-то прям существенного переукрепления нет"

– Эльвира Набиуллина

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1895 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.