Четыре страны Европы отказались от "Евровидения" из-за Израиля

Четыре европейских страны объявили бойкот "Евровидению-2026" в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен Израиль. Страны не будут ни участвовать, ни транслировать конкурс.

В Словении подтвердили решение о бойкоте "Евровидения-2026" из-за участия в конкурсе Израиля.

"Решение общественного вещателя Словении RTV было подтверждено председателем его правления Наталией Горшчак"

– словенское нацагентство STA

Ранее стало известно, что бойкотировать мероприятие намерены вещатели Словении, Испании, Нидерландов и Ирландии. В этих странах песенный конкурс транслироваться не будет. Также государства не будут представлены в списке участников.

О том, что Израиль будет допущен к участию в конкурсе стало известно накануне.

В будущем году "Евровидение" будет проходит в австрийской столице.