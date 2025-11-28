Курорт Домбай откроет сезон после 13 декабря

Новый сезон катания стартует на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии после середины декабря. Изменения в планы могут быть внесены погодными условиями.

Зимний сезон катания на горных лыжах и сноуборде на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии предполагается открыть после 13 декабря, рассказали в Минтуризма региона.

"Горнолыжный сезон 2025-2026 на Домбае планируется открыть после 13 декабря, если погода не внесет свои коррективы"

– представитель министерства

Стоит отметить, что зимний сезон на Домбае обычно начинается в декабре и продолжается по март. Туристы на курорте могут кататься по 12 трассам, общая протяженность которых превышает 25 км. Добраться до них можно с помощью девяти канатных дорог, пишет ТАСС.

Напомним, что Домбай входит в число старейших горнолыжных курортов России. Массовый туризм на нем ведет отсчет с начала прошлого века, а первый альпинистский лагерь на Домбайской поляне создали в 1934 году.