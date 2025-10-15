Туристический поезд на Домбай совершит рейс в феврале

Туристический поезд "Выходные в Домбае" вновь отправится в рейс в конце зимы. Поездка будет приурочена к празднику 23 февраля.

РЖД запустит туристический поезд "Выходные в Домбае" в Карачаво-Черкесию в феврале 2026 года.

"В преддверии праздничных выходных (20 февраля) отправятся региональные туристские поезда "Байкальский экспресс" и "Выходные в Домбае""

– ФПК

Маршрут круговой, в КЧР путешественники проведут почти два полных дня. Поезд выйдет из Ростова-на-Дону 20 февраля, посадка туристов также будет осуществляться в Краснодаре и Невинномысске. В Черкесск состав прибудет утром 21 февраля, а обратно отправится вечером 22 февраля.

В КЧР туристы смогут посетить Домбай и Архыз, а также Тебердинский нацпарк, полюбоваться горным озером Кара-Кель, увидеть древнее Нижне-Архызское Аланское городище.