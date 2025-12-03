Вестник Кавказа

Путин назвал ритмичными поставки российской нефти в Индию

Путин назвал ритмичными поставки российской нефти в Индию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский президент рассказал о поставках нефти из РФ в Индию и сообщил, что в России индийских партнеров считают надежными.

Президент России Владимир Путин рассказал о поставках в Индию нефти и нефтепродуктов из РФ.

В интервью India Today российский лидер, находящийся сейчас с государственным визитом в Индии, назвал поставки ритмичными.

"Я сейчас не могу сказать вам точно по цифрам, но торговля нефтью и нефтепродуктами, а также производство нефтепродуктов для потребителей российской нефти в Индии идут абсолютно ритмично"

– Владимир Путин

Глава государства отметил также, что нефтяные компании России считают индийских партнеров серьезными и надежными.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
985 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.