Термальный комплекс появится в Краснодаре

Уже в этом году Краснодар обзаведется термальным курортом. Он расположится в одном из торговых центров города.

Термальный комплекс для всей семьи будет открыт в декабре в краснодарском ТРК "OZ МОЛЛ".

В настоящее время на объекте проводится финальное тестирование оборудования. Запустить ему рассчитывают уже в этом месяце.

Комплекс будет интересен разным категориям гостей: он подходит для оздоровления и посещения спа, занятий спортом, развлечений, отдыха всей семьей, отмечается в сообщении инвестора комплекса.