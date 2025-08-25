Вестник Кавказа

Термальный комплекс появится в Краснодаре

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже в этом году Краснодар обзаведется термальным курортом. Он расположится в одном из торговых центров города.

Термальный комплекс для всей семьи будет открыт в декабре в краснодарском ТРК "OZ МОЛЛ".

В настоящее время на объекте проводится финальное тестирование оборудования. Запустить ему рассчитывают уже в этом месяце.

Комплекс будет интересен разным категориям гостей: он подходит для оздоровления и посещения спа, занятий спортом, развлечений, отдыха всей семьей, отмечается в сообщении инвестора комплекса.

