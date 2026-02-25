Власти Ставрополья поставили амбициозные задачи на 10 лет

В ближайшие 10 лет Ставропольский край ждет значительный рост промышленного производства – к 2036 году оно вырастет на 60%, а объем продукции предприятий края вырастет в 1,7 раза.

Власти Ставропольского края поставили перед собой серьезные стратегические задачи – нарастить объем промышленного производства и увеличить объем товаров, которые производят предприятия региона, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"Перед регионом стоит задача к 2036 году на 60% увеличить объем промпроизводства и на четверть нарастить объем экспорта промышленной продукции. Стратегическая цель - к 2036 году выйти на 1 трлн 250 млрд рублей. Это рост в 1,7 раза от текущего уровня"

- Владимир Владимиров

Цели вполне выполнимые: только за пять лет объем отгруженных товаров промышленных предприятий края вырос в 1,3 раза, с 563 млрд рублей до 755,9 млрд рублей, передает ТАСС.

Особенно активно в крае в ближайшие 10 лет будут развиваться высокотехнологичные производства: робототехника, беспилотные и космические технологии, сельскохозяйственное машиностроение, также за это время пройдет модернизация энергетической инфраструктуры для технопарков и особых экономических зон, рассказал губернатор на серии встреч с главами субъектов Российской Федерации.

Амбициозные планы направлены на укрепление технологического суверенитета страны и формирование промышленности - диверсифицированной, технологичной, ориентированной на востребованный экспорт, которая будет работать десятилетиями, - отметил Владимиров.

Только в ближайшие годы в крае будет реализован ряд крупных проектов, в числе которых - газохимический комплекс в Буденновске, промышленный технопарк электроники в Ставрополе, а также строительство завода по производству полимерных труб и трубопроводных систем.