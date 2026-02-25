Аракчи: США и Иран совместно с МАГАТЭ продолжат работу 2 марта

В Женеве в четверг состоялся очередной раунд переговоров между Ираном и США. По оценке главы иранского МИД, эта встреча оказалась самой серьезной. Достигнута договоренность о работе технической группы.

Третий раунд консультаций Тегерана и Вашингтона, связанных с ядерной программой Ирана, стал одним из самых серьезных, поделился министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи.

"Это были одни из самых серьезных и самых длинных переговоров. В эти несколько длинных часов мы достигли хорошего прогресса"

– Аббас Аракчи

Министр также сообщил, что стороны на встрече 26 февраля приступили к обсуждению элементов будущего соглашения.

Третий раунд ирано-американских переговоров состоятся в четверг в Женеве, встреча включала два этапа - стороны взяли паузу для консультаций с Тегераном и Вашингтоном, после чего диалог был продолжен.

По словам главы МИД Ирана, работа будет продолжена в ближайшие дни.

"Было решено, что технические группы с понедельника начнут технические консультации в Вене в (штаб-квартире) Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и с участием экспертов этой организации"

– Аббас Аракчи

Он пояснил, что технические аспекты будут приведены в соответствие с политическими требованиями.

Переговорный процесс также продолжится – возможно, в ближайшие дни.

"Также принято решение, что очень скоро, возможно, менее чем через неделю состоится следующий раунд переговоров"

– Аббас Аракчи