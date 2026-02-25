Багаи: Иран и США на встрече выдвинули важные предложения

Важные предложения, связанный с ядерной программой Ирана и темой снятия санкций США, были выдвинуты на переговорах сегодня, сообщили в МИД Ирана.

Делегации Тегерана и Вашингтона на встрече в Женеве выдвинули ряд предложений, касающихся ядерного досье и санкций, поделился официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, передает агентство IRNA.

"Были выдвинуты важные предложения по ядерной проблематике и по (вопросу) снятия санкций. Обе делегации должны провести консультации с руководством в столицах"

– Багаи

Переговоры в Женеве будут продолжены после паузы сегодня около 17:30-18:00 (19:30-20:00 мск), рассказал также представитель МИД ИРИ.