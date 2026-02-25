Третий раунд переговоров Ирана и США стартовал в Женеве

В эти минуты в Женеве проходит очередной, третий раунд переговоров между представителями Ирана и США по ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Новый раунд переговоров по ядерной программе Ирана стартовал в Женеве, сообщает агентство Fars.

Иранскую делегацию возглавляет глава МИД ИРИ Аббас Аракчи, американскую – спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Напомним, что предыдущие раунды прошли 6 февраля в Маскате (столица Омана) и 17 февраля в Женеве.

Что выберет Трамп: мир с Ираном или войну?

Американист Малек Дудаков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на тактический цугцванг Дональда Трампа в ситуации с концентрацией американских войск на Ближнем Востоке: текущую группировку нельзя распустить просто так, но и нанесение ударов по Ирану вряд ли принесет Белому дому ощутимые политические дивиденды.

"Действительно, американцы сформировали очень большую ударную группу на пространстве Ближнего Востока. Ее сухопутная часть не сопоставима с тем, что было во время операции против Ирака в 2003 году, когда в регион прибыло 200 тыс американских военных. Тем не менее, речь идет о порядка 30 тыс военнослужащих и серьезном составе военно-морских и военно-воздушных сил. Передислоцировано большое количество авиации, включая истребители последнего поколения F-22 и F-35. Есть две авианосные ударные группы, это 7-8 эсминцев с порядка 300 ракетами-томагавками, которые могут быть использованы для удара по Ирану", - прежде всего сказал он.

"И все-таки остается открытым вопрос, хватит ли этих возможностей, чтобы вести многонедельную военную операцию против Ирана. Для 1-2 массированных ударов по Ирану этого достаточно, но вряд ли они приведут к падению иранских властей. Безусловно, нынешняя американская группировка в состоянии нанести серьезный ущерб военной и гражданской инфраструктуре Исламской Республики, но говорить о свержении высшего руководства не приходится. А для многонедельной кампании США необходимы существенно большие ресурсы, в том числе гораздо больше систем ПВО и противоракет для защиты американских баз, поскольку очевидно, что Иран будет отвечать ударами по американским военным объектам, что может привести к серьезным потерям среди американских военных", - отметил Малек Дудаков.

"Гибель военных обрушит рейтинги Трампа, ему этого в США не простят. Все опросы общественного мнения в США показывают, что больше 70% американцев выступают против эскалации в отношении Ирана и только 18% – за. Эта тема вообще крайне непопулярна. В преддверии выборов в Конгресс операция в Иране скажется крайне негативно на позициях Республиканской партии. Поэтому Трампу хотелось бы какой-то легкой и быстрой победы, которую можно было бы продать своему электорату как доказательство, что внешнеполитическая стратегия Трампа работает. Но в контексте Ирана нет понимания, как этой цели добиться", - подчеркнул американист.

"Поэтому пока Дональд Трамп применяет метод кнута и пряника. С одной стороны, он давит на Иран военным путем и санкциями. С другой стороны, он все равно ведет переговоры, стараясь с позиции силы убедить Иран пойти на те условия, которые были бы выгодны США. Если же этого не получается, тогда придется отдать приказ об атаке, чтобы хотя бы сохранить лицо. Однако последствия военной операции непредсказуемы. И, в отличие от операции в Венесуэле, эта будет проходить слишком близко к промежуточным выборам в Конгресс. Там уже Белому дому будет совсем не до войны в Иране. Так что ближайшие несколько недель будут решающими: либо сейчас Трампу нужно принимать финальное решение, либо сдавать назад и рисковать потерять лицо", - заключил Малек Дудаков.