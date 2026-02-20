Информацию о планах вторжения в Иран опровергли в Турции

В Турции назвали дезинформацией сообщения о возможном вторжении в Иран. Власти республики отметили, что уважают территориальную целостность соседних стран.

Информация о планах Турции вторгнуться в Иран не соответствует действительности. Об этом заявили в турецком правительстве, комментируя соответствующие сообщения ряда СМИ.

В заявлении сказано, что Анкара всегда уважала территориальную целостность и суверенитет соседей, отметив, что меры по обеспечению безопасности границ предпринимаются в режиме 24/7 вне зависимости от наличия кризисов.

Турецкое руководство призвало общественность не доверять непроверенным сведениям и ориентироваться на официальные заявления.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Турция рассматривает возможность вторжения в Иран по соображениям безопасности в случае атаки Соединенных Штатов на Иран.