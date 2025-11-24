Вестник Кавказа

Гостиницы в Дагестане проверяют перед летним сезоном

Гостиничный номаер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Республика Дагестан готовится к предстоящему летнему сезону, в рамках подготовки к притоку туристов, проводятся проверки гостиниц и других мест размещения.

В Дагестане стартовали рейды по объектам размещения гостей, которые проводятся в преддверии летнего курортного сезона, следует из сообщения пресс-службы минтуризма региона.

Проверки мест размещения призваны оценить их готовность к приему гостей в высокий сезон, гарантировать безопасность и комфорт туристов.

Инспекции стартовали с гостиниц Каспийска, проверить отели поручил градоначальник Борис Гонцов.

Комиссия, занимающаяся проверками, включает представителей администрации, Общественного совета при минцифры Дагестана. управления экономического развития, управления культуры и туризма, сотрудников УФСБ, антитеррористической комиссии, Росгвардии, охранных структур, культурных и спортивных учреждений.

Отметим, что за последние пять лет турпоток в Дагестан вырос более чем на 100%.

