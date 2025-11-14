Каспийский прибрежный кластер в Дагестане станет зеленым оазисом

Создаваемая в Дагестане на территории береговой полосы Дербентского, Карабудахкентского, Каякентского и Магарамкентского районов шестикилометровая набережная будет украшена многослойными ярусами из живых растений.

На территории Каспийского прибрежного кластера, строящегося на побережье Каспия сразу в четырех районах Дагестана на площади в 228 га, создадут многослойные ярусы из растений, чтобы, несмотря на сложные природные условия, обеспечить его устойчивое озеленение, сообщили в институте развития Кавказ.РФ.

"Наш курорт представлен как первый в Дагестане зеленый оазис на берегу Каспийского моря. Команда проектировщиков, архитекторов и ландшафтных дизайнеров тщательно отобрала растения и распределила их в многослойные посадки"

- пресс-служба Кавказ.РФ

Располагаться посадки будут на трех ярусах: на верхнем будут расти крымская сосна и катальпы, на среднем – лавровишня, кизильник и горная сосна, а нижний создадут из многолетников - мискантуса, сеслерии, декоративного лука, которые будут цвести в течение всего сезона, передает "Это Кавказ".

Крыши туристических объектов на будущем морском курорте тоже будут зелеными – на них "поселятся" седум, каменная роза и тимьян, которые помогут сохранять микроклимат, - пояснили в институте развития.

Здесь создадут современную набережную, спортивные и развлекательные зоны, построят новую туристическую инфраструктуру. На территории появятся 25 гостиниц, рассчитанных на 13,5 тыс мест размещения. 60 % из них будут трехзвездочными, а 40% - четырех- и пятизвездочными. Для взрослых отдыхающих проложат 21 км прогулочных дорожек и тротуаров, а для юных гостей построят всероссийский детский центр "Дагестан" с 12 спальными корпусами.