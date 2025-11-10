Вестник Кавказа

Фестиваль кино "Русские на Кавказе" проведут в 2026 году на Юге России

Фестиваль кино "Русские на Кавказе" проведут в 2026 году на Юге России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казак, хирург и этнограф станут главными героями кинотрилогии "Русские на Кавказе". Документальный фильм планируют снять и показать российской молодежи уже в следующем году.

Проект "Русские на Кавказе: Платов, Пастухов, Пирогов", ставший победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив, планирует уже в следующем году представить три эпизода фильма, главными героями которого станут деятельные фигуры имперской России на Кавказе.

Трилогия расскажет о Матвее Платонове – казачьем атамане, осуществившим оборону Ставрополя, Николае Пирогове – хирурге и отце-основателе русских полевых медицинских пунктов, впервые опробовавшем в Дагестане самодельные маски с наркозом, а также Алексее Пастухове – одном из первых российских топографов, систематически исследовавшем Кавказские горы.

На съемочной площадке встретятся альпинисты, казаки и хирург. Местом съемок выбрали регионы Северного Кавказа и Ростовскую область.

Организаторы намереваются провести показ цикла в ключевых административных центрах Северного Кавказа и Юга России: Нальчике, Черкесске, Махачкале, Владикавказе, Ростове-на-Дону и Пятигорске. Открытые кинопоказы будут сопровождаться лекциями экспертов, а также будут иметь возможность обсудить фильмы с кинокритиками.

Предполагаемый масштаб посещений оценивается в 1,5 тыс человек.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
845 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.