Фестиваль кино "Русские на Кавказе" проведут в 2026 году на Юге России

Казак, хирург и этнограф станут главными героями кинотрилогии "Русские на Кавказе". Документальный фильм планируют снять и показать российской молодежи уже в следующем году.

Проект "Русские на Кавказе: Платов, Пастухов, Пирогов", ставший победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив, планирует уже в следующем году представить три эпизода фильма, главными героями которого станут деятельные фигуры имперской России на Кавказе.

Трилогия расскажет о Матвее Платонове – казачьем атамане, осуществившим оборону Ставрополя, Николае Пирогове – хирурге и отце-основателе русских полевых медицинских пунктов, впервые опробовавшем в Дагестане самодельные маски с наркозом, а также Алексее Пастухове – одном из первых российских топографов, систематически исследовавшем Кавказские горы.

На съемочной площадке встретятся альпинисты, казаки и хирург. Местом съемок выбрали регионы Северного Кавказа и Ростовскую область.

Организаторы намереваются провести показ цикла в ключевых административных центрах Северного Кавказа и Юга России: Нальчике, Черкесске, Махачкале, Владикавказе, Ростове-на-Дону и Пятигорске. Открытые кинопоказы будут сопровождаться лекциями экспертов, а также будут иметь возможность обсудить фильмы с кинокритиками.

Предполагаемый масштаб посещений оценивается в 1,5 тыс человек.