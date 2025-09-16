Фильм без слов из Северной Осетии получил гран-при Минского кинофестиваля

Кинофильм "Охотник", снятый режиссером из Северной Осетии Зауром Цагоевым по мотивам произведения основоположника литературного осетинского языка, осетинской литературы, поэта, драматурга, публициста, этнографа, живописца и общественного деятеля Коста Хетагурова, стал обладателем гран-при 31-го международного кинофестиваля "Листопад-2025", проходившего в Минске, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"Фильм Осетинской академии кинематографа "Охотник" режиссера Заура Цогоева - обладатель гран-при "Золото Листопада". Лента, вдохновленная произведением Коста Хетагурова "Охота на туров", снята без единого слова: глубокий смысл передан через силу образов, музыку и эмоции"
- Сергей Меняйло
Сюжет кинофильма – о непростой судьбе охотника, нарушившего древний обычай, подстрелив священного оленя. В назидание природа сталкивает главного героя с волком, символизирующим его собственную животную натуру.
Работа кинорежиссера названа лучшей в номинации "Лучший игровой фильм", жюри признало ее самой впечатляющей среди кинокартин из 20 разных стран.
Премьера кинофильма в столице Северной Осетии городе Владикавказе пройдет уже послезавтра, 13 ноября, добавил глава региона.