Фильм без слов из Северной Осетии получил гран-при Минского кинофестиваля

© Фото: соцсети Сергея Меняйло
Жюри международного кинофестиваля "Листопад-2025", проходившего в столице Беларуси городе Минске, присудило главную премию кинокартине североосетинского кинорежиссера Заура Цогоева "Охотник".

Кинофильм "Охотник", снятый режиссером из Северной Осетии Зауром Цагоевым по мотивам произведения основоположника литературного осетинского языка, осетинской литературы, поэта, драматурга, публициста, этнографа, живописца и общественного деятеля Коста Хетагурова, стал обладателем гран-при 31-го международного кинофестиваля "Листопад-2025", проходившего в Минске, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Фильм Осетинской академии кинематографа "Охотник" режиссера Заура Цогоева - обладатель гран-при "Золото Листопада". Лента, вдохновленная произведением Коста Хетагурова "Охота на туров", снята без единого слова: глубокий смысл передан через силу образов, музыку и эмоции"

- Сергей Меняйло

Сюжет кинофильма – о непростой судьбе охотника, нарушившего древний обычай, подстрелив священного оленя. В назидание природа сталкивает главного героя с волком, символизирующим его собственную животную натуру.

Работа кинорежиссера названа лучшей в номинации "Лучший игровой фильм", жюри признало ее самой впечатляющей среди кинокартин из 20 разных стран.

Премьера кинофильма в столице Северной Осетии городе Владикавказе пройдет уже послезавтра, 13 ноября, добавил глава региона.
 

