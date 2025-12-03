РФ нарастит поставки газа в КНР в 1,5 раза – ВТБ

В ВТБ заявили о значительном росте поставок российского газа в КНР к 2030 году. Общие объемы экспорта "голубого топлива" должны достичь 56 млрд кубометров.

Член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук поделился прогнозами относительно газового экспорта РФ в КНР. По оценкам Сергейчука, Россия нарастит поставки "голубого топлива" в Китай в 1,5 раза в течение пяти лет.

"По оценкам ВТБ, к 2030 году экспорт российского трубопроводного газа в Китай увеличится в 1,5 раза по сравнению с ожидаемым уровнем 2025 года, достигнув 56 миллиардов кубометров в год"

– Виталий Сергейчук

Как отметил Сергейчук, большая часть поставок – 44 млрд кубометров– будет осуществляться по газопроводу "Сила Сибири". Остальная часть экспорта пойдет по дальневосточному маршруту.

Напомним, что экспорт российского газа в КНР производится сейчас по "Силе Сибири". Объемы поставок составляют 38 млрд кубометров в год.