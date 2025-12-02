Турции нужен газ из России – Альпарслан Байрактар

Альпарслан Байрактар снова заявил о продолжении закупок газа у России. По словам главы Минэнерго Турции, страна также будет покупать СПГ.

Турция продолжит импортировать газ из России, заявил глава энергетического ведомства страны Альпарслан Байрактар. Глава Минэнерго также отметил важность поставок газа из Ирана и Азербайджана.

"Турция продолжит покупать газ у России. Открыто и прозрачно говорим об этом, в том числе своим коллегам в США, и всему миру. Нам нужен газ из России, нам нужен газ из Ирана, из Азербайджана. Кроме того, в Турцию будет поступать газ из множества других источников, включая СПГ [сжиженный природный газ]"

– Альпарслан Байрактар

Отметим, что в конце ноября Байрактар уже выступил с похожим заявлением. Министр подчеркнул давние связи с Москвой в энергетической сфере и надежность РФ как поставщика.

Напомним, что Россия увеличила поставки газа в Турцию на 16% за девять месяцев года. Суммарно Россия поставила в Турцию 1,45 млрд куб м "голубого топлива".