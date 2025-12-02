Турции нужен газ из России – Альпарслан Байрактар

Турция продолжит импортировать газ из России, заявил глава энергетического ведомства страны Альпарслан Байрактар. Глава Минэнерго также отметил важность поставок газа из Ирана и Азербайджана.
"Турция продолжит покупать газ у России. Открыто и прозрачно говорим об этом, в том числе своим коллегам в США, и всему миру. Нам нужен газ из России, нам нужен газ из Ирана, из Азербайджана. Кроме того, в Турцию будет поступать газ из множества других источников, включая СПГ [сжиженный природный газ]"
– Альпарслан Байрактар
Отметим, что в конце ноября Байрактар уже выступил с похожим заявлением. Министр подчеркнул давние связи с Москвой в энергетической сфере и надежность РФ как поставщика.
Напомним, что Россия увеличила поставки газа в Турцию на 16% за девять месяцев года. Суммарно Россия поставила в Турцию 1,45 млрд куб м "голубого топлива".