Делегация ОДКБ поучаствовала в антитеррористических учениях ШОС в Иране

В Иране состоялись антитеррористические учения стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), участие в которых приняла делегация Объединенного штаба ОДКБ. Об этом рассказали в самом штабе.
"Четвертого декабря по приглашению иранской стороны делегация Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности под руководством начальника Объединенного штаба генерал-полковника Андрея Сердюкова приняла участие в завершающем этапе совместных антитеррористических учений компетентных органов государств-членов ШОС "Саханд-Антитеррор – 2025" в Иране"
– пресс-служба штаба
Учения проводились на полигоне Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). В заключительной фазе учений поучаствовали спецформирования стран ОДКБ.
"За их действиями наблюдали делегации государств-членов ШОС, стран-соседей и партнеров, международных организаций"
– штаб ОДКБ
Целью прошедших учение было укрепление международного сотрудничества в области безопасности и борьбы с терроризмом, а также совершенствование взаимодействия между ШОС, ОДКБ и СНГ.