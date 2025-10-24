Вестник Кавказа

Делегация ОДКБ поучаствовала в антитеррористических учениях ШОС в Иране

Флаги стран-членов ОДКБ
© Фото: Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ
В завершающем этапе учений ШОС в Иране приняла участие делегация ОДКБ. Маневры отрабатывались на полигоне Корпуса стражей Исламской революции.

В Иране состоялись антитеррористические учения стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), участие в которых приняла делегация Объединенного штаба ОДКБ. Об этом рассказали в самом штабе.

"Четвертого декабря по приглашению иранской стороны делегация Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности под руководством начальника Объединенного штаба генерал-полковника Андрея Сердюкова приняла участие в завершающем этапе совместных антитеррористических учений компетентных органов государств-членов ШОС "Саханд-Антитеррор – 2025" в Иране"

– пресс-служба штаба

Учения проводились на полигоне Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). В заключительной фазе учений поучаствовали спецформирования стран ОДКБ.

"За их действиями наблюдали делегации государств-членов ШОС, стран-соседей и партнеров, международных организаций"

– штаб ОДКБ

Целью прошедших учение было укрепление международного сотрудничества в области безопасности и борьбы с терроризмом, а также совершенствование взаимодействия между ШОС, ОДКБ и СНГ.

