Чем заняться в Абхазии в нежаркий сезон?

Представитель Минтуризма Абхазии Инара Бения рассказала, что можно делать на отдыхе в Абхазии в сезон, когда еще нет летней жары.

Туристы едут в Абхазию за культурно-познавательным отдыхом в нежаркое время года, сообщила начальник отдела анализа и прогнозирования республиканского Минтуризма Инара Бения.

Чиновница поведала, что большинство "летних" гостей страны приезжают сюда для пляжного расслабленного времяпрепровождения. А туристы, посещающие Абхазию, например, в мае стремятся познакомиться с достопримечательностями и узнать больше об истории, национальной кухне Абхазии, передает Sputnik.

Бения добавила, что в майские праздники власти ожидают роста турпотока. Так как майские "каникулы" в 2026 году короче, чем в другие годы, то велик спрос на посещение сразу нескольких локаций в одном туре.

В том числе, отметила она, пользуются успехом туры на 3-5 дней в Восточный регион Абхазии. Там, по ее словам, люди хотят видеть источники минеральных вод, где можно поправить здоровье, а также провести время, узнав что-то новое, в том числе об абхазской кухне, познакомившись с историческим и культурным наследием Абхазии.