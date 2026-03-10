Вестник Кавказа

Пезешкиан выразил стремление Ирана к миру и потребовал гарантий от Вашингтона и Тель-Авива

Масуд Пезешкиан
© Фото: Сайт президента Ирана
Президент Ирана заявил о том, что его страна стремится к миру, однако это невозможно без признания прав ИРИ и твердых гарантий со стороны Соединенных Штатов и Израиля.

Тегеран привержен миру на Ближнем Востоке, но для этого нужно, чтобы Вашингтон и Тель-Авив гарантировали ненападение на Иран, такое заявление сделал президент ИРИ Масуд Пезешкиан.

Он отметил, что эти вопросы он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора, который прошел 10 марта.

Также, он подчеркнул, что обязательным условием для иранской стороны является признание всех законных прав со стороны американцев и израильтян.

"В ходе переговоров с лидерами России и Пакистана я подтвердил приверженность Ирана миру в регионе. Единственный способ положить конец этой войне, развязанной Израилем и США, - это признание законных прав Ирана, выплата репараций и предоставление твердых международных гарантий неповторения агрессии в будущем"

– Масуд Пезешкиан 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
645 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.