Пезешкиан выразил стремление Ирана к миру и потребовал гарантий от Вашингтона и Тель-Авива

Президент Ирана заявил о том, что его страна стремится к миру, однако это невозможно без признания прав ИРИ и твердых гарантий со стороны Соединенных Штатов и Израиля.

Тегеран привержен миру на Ближнем Востоке, но для этого нужно, чтобы Вашингтон и Тель-Авив гарантировали ненападение на Иран, такое заявление сделал президент ИРИ Масуд Пезешкиан.

Он отметил, что эти вопросы он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора, который прошел 10 марта.

Также, он подчеркнул, что обязательным условием для иранской стороны является признание всех законных прав со стороны американцев и израильтян.

"В ходе переговоров с лидерами России и Пакистана я подтвердил приверженность Ирана миру в регионе. Единственный способ положить конец этой войне, развязанной Израилем и США, - это признание законных прав Ирана, выплата репараций и предоставление твердых международных гарантий неповторения агрессии в будущем"

– Масуд Пезешкиан