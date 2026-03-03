Совбез ООН принял резолюцию по Ближнему Востоку

В Совете безопасности ООН была принята резолюция Бахрейна по Ближнему Востоку, за которую проголосовали 13 из 15 членов СБ. Россия оказалась в числе воздержавшихся.

Совет Безопасности (СБ) ООН одобрил подготовленную Бахрейном резолюцию по конфликту на Ближнем Востоке, сообщают СМИ.

Согласно тексту резолюции, в ней прослеживается осуждение Ирана, однако не упоминаются атак со стороны Соединенных Штатов и Израиля.

За нее проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, Россия и Китай воздержались от голосования.

"Документ в самой резкой форме осуждает вопиющие атаки Исламской Республики Иран по территориям Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании, определяя их как нарушение международного права"

– резолюция СБ ООН

Также в тексте документа выражено осуждение того, что Тегеран препятствует свободе навигации в Ормузском проливе.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал итоги голосования и заявил о том, что резолюция "выдержана в одностороннем и предвзятом ключе".

"В ней (резолюции - ред.) перепутаны причинно-следственные связи. Если ее прочитает несведущий в международных делах человек, то у него неизбежно возникнет впечатление, будто Тегеран по собственной воле и злому умыслу совершил ничем не спровоцированное нападение на арабские страны"

– Василий Небензя

Он подчеркнул, что удары со стороны Соединенных Штатов и Израиля не просто не осуждаются в ней, а не упоминаются вообще.