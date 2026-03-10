В Вашингтоне не гарантируют безопасность гражданских в Иране

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что не гарантируют безопасность гражданских лиц, находящихся рядом с военными объектами Ирана.

Соединенные Штаты не могут гарантировать безопасность гражданских лиц рядом с военными объектами ИРИ, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Тем не менее, американская сторона заявила, что будет стремится минимизировать последствия от ударов по иранской военной инфраструктуре.

"Хотя американские военные не могут гарантировать безопасность гражданского населения на объектах, используемыми (Ираном - ред.) в военных целях, или вблизи них, американские вооруженные силы будут продолжать принимать все возможные меры предосторожности, чтобы свести к минимуму ущерб гражданскому населению"

– CENTCOM

Кроме того, в официальном сообщении они предполагают, что Тегеран использует гражданские порты Ормузского пролива для реализации военных целей и проведения операций.

CENTCOM призвали гражданское население Ирана немедленно покинуть все порты, где действуют военно-морские силы ИРИ.