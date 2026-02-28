США причастны к удару по школе в Иране – СМИ

Американские СМИ пишут, что расследование установило ответственность Вашингтона за удар по школе в Минабе.

Соединенные Штаты полностью ответственны за организацию удара по школе для девочек в Минабе, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Сообщается, что это было установлено в результате проведения военного расследования.

"Продолжающееся военное расследование установило, что Соединенные Штаты несут ответственность за смертоносный удар крылатой ракетой Tomahawk по иранской начальной школе"

— The New York Times

Согласно источнику, удар мог произойти в результате неправильного наведения боеприпаса из-за ошибки разведданных.

В материале издания подчеркнули, что атака по школе "войдет в историю как одна из самых разрушительных военных ошибок последних десятилетий".

Напомним, 28 февраля в ходе военного столкновения США и Израиля с Ираном был нанесен удар по начальной школе для девочек в Минабе. В результате атаки погибли около 180 человек.