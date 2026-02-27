Вестник Кавказа

Число жертв удара по школе в Минабе достигло 160

Число жертв удара по школе в Минабе достигло 160
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В результате удара США и Израиля по начальной школе в Минабе погибли, по последним данным, предоставленным МИД Ирана, 160 ее учениц.

Количество жертв атаки США и Израиля по начальной школе в иранском Минабе выросло до 160, рассказал официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.

Дипломат подчеркнул, что в результате удара погибли 150-160 девочек, учившихся в этой школе.

"И это большое преступление"

– Эсмаил Багаи

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал эту атаку бесчеловечный актом варварства, и эту темную страницу в летописи преступлений, подчеркнул он, никогда не стереть из исторической памяти иранского народа.

Гостелерадиокомпания Ирана также сообщила об ударе по спортивному залу в иранском Ламарде: его жертвами стали более 15 человек.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1175 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.