Берлин, Париж и Лондон заявили о неучастии в атаке на Иран

"Евротройка" не помогает США и Израилю атаковать Иран, но де-факто находится на их стороне и хочет достижения американских целей, объявили Мерц, Макрон и Стармер. В том числе они заинтересованы в остановке ядерной и ракетной программ Ирана.

Руководители трех крупнейших европейских государств – председатель правительства Британии Кир Стармер, французский президент Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Фридрих Мерц выступили с совместным заявлением по нападению Израиля и США на Иран, в котором подчеркнули неучастие своих вооруженных сил в антииранских боевых действиях. Документ опубликован правительством ФРГ.

В то же время они отметили, что Лондон, Париж и Берлин остаются на постоянной связи с США и Израилем, а также арабскими государствами Ближнего Востока, и намерены сделать все, что от них требуется для защиты мирного населения региона.

Стармер, Макрон и Мерц призвали Вашингтон и Тегеран вернуться за стол переговоров по новой ядерной сделке. При этом именно к Ирану обращено их требование пойти на уступки США в вопросе согласования конечных условий сделки вплоть до полного прекращения ядерной программы и закрытия производства ракет большой дальности.

Также они заявили, что иранскому народу нужно обеспечить возможность выбрать себе лучшее будущее и подвергли критике официальный Тегеран за контратаки на американские базы в арабских государствах.