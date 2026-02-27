Иран вывел из строя от 200 американских солдат и офицеров - СМИ

В то время как американские СМИ заявляют об отсутствии потерь среди американских военных, КСИР сообщает о ранении и гибели порядка 200 человек в рядах ВС США в результате контратак Ирана.

Иранские СМИ распространили официальное заявление Корпуса стражей Исламской революции об оценках потерь США в первые часы ответной военной операции Ирана против атаковавших его американской и израильской армий.

Представители КСИР заявили, что не менее 200 солдат и офицеров ВС США были ранены либо погибли в ходе иранских ракетных ударов по американским военным базам в странах Ближнего Востока – Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии, Иордании и Ираке.

Кроме того, пресс-служба КСИР обратил внимание иранских граждан на хаотичность ведения боевых действий Израилем и США: часть ракет, направленных на территории Ирана, упали в Ираке и государствах Персидского залива, не долетев до Исламской Республики.