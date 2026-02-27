Штаб по управлению кризисными ситуациями создан в Иране

В Иране на фоне ударов со стороны Израиля и США создан штаб по управлению кризисными ситуациями, говорится в заявлении, распространенном МВД ИРИ.

Министр внутренних дел Ирана Эскандер Момени поручил создать штаб по управлению кризисными ситуациями на фоне нападения США и Израиля, говорится в обращении МВД Ирана к жителям страны.

"Министерство внутренних дел ставит в приоритет использование всех возможностей для поддержания порядка и спокойствия в обществе и оказания помощи населению"

– МВД Ирана

Момени также дал поручения губернаторам всех иранских провинций, напомнил о существующих инструкциях и подчеркнул необходимость максимально оперативно получить отчеты о состоянии провинций, а также мобилизовать все имеющиеся ресурсы для удовлетворения неотложных потребностей населения.

"Также по указанию Эскандера Момени был создан штаб по управлению кризисными ситуациями страны, и все необходимые указания были направлены в управления по управлению кризисами провинций и соответствующие организации"

– МВД Ирана

В ведомстве призвали жителей Ирана не терять спокойствие и сохранять хладнокровие. Перемещения внутри городов и между ними, отметили в ведомстве, надо осуществлять с учетом текущей ситуации.

Информацию в МВД призвали получать только из официальных источников, таких как государственное телевидение и радио. Население также предостерегли от распространения слухов и фейков, чтобы не создавать паники.