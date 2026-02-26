Президент США Дональд Трамп заявил о начале военной операции против Ирана. По информации СМИ, ВС Соединенных Штатов нанесли ряд ударов с моря и воздуха.

Лидер США Дональд Трамп сегодня утром заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана.

"Некоторое время назад вооруженные силы Соединенных Штатов начали крупные боевые операции в Иране"

– Дональд Трамп

По словам президента США, целью операции против Ирана является защита американского народа путем устранения "угрозы" от Тегерана.

По словам Трампа, операция США направлена на ядерную и ракетную программы исламской республики. Вашингтон ставит целью устранить возможность получить ядерное оружие Ираном.

Президент США пообещал "сравнять с землей" ракетную промышленность ИРИ.

По словам Трампа, армия США может понести потери, однако будет сделано все возможное, чтобы их минимизировать.

Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона "иссякло терпение" по вопросу переговоров.

По данным СМИ, американские удары по Ирану наносятся с моря и воздуха.

Как передают New York Times со ссылкой на источники в Вашингтоне, власти США ожидают более масштабную операцию против Ирана, чем серия американских ударов по иранским ядерным объектам в июне 2025 года.