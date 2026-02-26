Вестник Кавказа

Иран окажет поддержку в переговорах Афганистана и Пакистана

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
В Тегеране заявили о готовности выполнить роль посредника в урегулировании конфликта между Кабулом и Исламабадом.

Иран может содействовать в разрешении конфликта между Афганистаном и Пакистаном, такое заявление сделал глава иранского МИД Аббас Аракчи.

Соответствующий пост был им опубликован на личной странице в соцсети.

Он подчеркнул, что иранская сторона готова помочь выстроить диалог между конфликтующими сторонами на основе взаимопонимания и сотрудничества.

"Афганистану и Пакистану стоит урегулировать существующие разногласия в рамках добрососедских отношений и посредством диалога. Исламская Республика Иран готова оказать любую помощь в содействии диалогу и в укреплении взаимопонимания и сотрудничества между двумя странами"

– Аббас Аракчи

Напомним, накануне на пакистано-афганской границе (линия Дюранда) начались боевые действия. Кабул и Исламабад обменялись ударами и опубликовали данные о потерях.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1085 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.