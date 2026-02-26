Иран окажет поддержку в переговорах Афганистана и Пакистана

Иран может содействовать в разрешении конфликта между Афганистаном и Пакистаном, такое заявление сделал глава иранского МИД Аббас Аракчи.
Соответствующий пост был им опубликован на личной странице в соцсети.
Он подчеркнул, что иранская сторона готова помочь выстроить диалог между конфликтующими сторонами на основе взаимопонимания и сотрудничества.
"Афганистану и Пакистану стоит урегулировать существующие разногласия в рамках добрососедских отношений и посредством диалога. Исламская Республика Иран готова оказать любую помощь в содействии диалогу и в укреплении взаимопонимания и сотрудничества между двумя странами"
– Аббас Аракчи
Напомним, накануне на пакистано-афганской границе (линия Дюранда) начались боевые действия. Кабул и Исламабад обменялись ударами и опубликовали данные о потерях.