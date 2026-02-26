Разведка США не подтвердила слова Трампа о суперракете Ирана

Reuters: разведданные США не подтвердили наличия у Ирана проекта баллистической ракеты, которая способна достичь территории Соединенных Штатов, о чем ранее заявил Дональд Трамп.

Источники в разведывательных структурах США не подтвердили слова лидера США Дональда Трампа, который ранее заявил, что Иран способен запустить баллистическую ракету, которая в состоянии достичь территории Соединенных Штатов, передает Reuters.

По данным военных аналитиков, ИРИ в настоящий момент не обладает ракетами, которые представляют угрозу США. Стране понадобится около 8 лет для создания подобной ракеты даже при условии содействия со стороны Китая или КНДР.

Эксперты также отметили, что ракетный потенциал Ирана был существенно ослаблен в ходе 12-дневной войны с Израилем летом прошлого года.

Напомним, что Дональд Трамп заявил о проекте иранской баллистической ракеты большой дальности в ходе своего выступления в Конгрессе. Лидер США назвал эти планы в качестве причины для возможной военной операции.