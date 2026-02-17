Назван лучший вуз Северного Кавказа

На Северном Кавказе определили лучший вуз: им стал Дагестанский государственный медицинский университет. В рейтинге текущего года российского агентства RAEX, включившем 31 учебное заведение СКФО, Дагестанский государственный медицинский университет (ДГМУ) занял первое место.
Позиции вузов в рейтинге RAEX-2026 определялись суммой баллов по трем направлениям: образование (45%), наука (25%) и общественная деятельность (30%). В итоговые списки 2026 года вошли 290 учебных заведений России.
В десятку лидеров региона вошли:
- Дагестанский государственный медицинский университет Минздрава России
- Ставропольский государственный медицинский университет Минздрава России
- Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова
- Дагестанский государственный университет
- Пятигорский государственный университет
- Северо-Осетинская государственная медицинская академия Минздрава России
- Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова
- Ставропольский государственный педагогический институт
- Ессентукский институт управления, бизнеса и права
- Северо-Кавказская государственная академия
Согласно исследованию RAEX, в Северо-Кавказском федеральном округе уже второй год подряд лидерство в рейтинге сохраняют медицинские учебные заведения, которые стабильно занимают две верхние позиции.
Гендиректор RAEX Дмитрий Гришанков заявил об уверенном росте инженерных и аграрных вузов в регионах. Он связал смену лидеров в половине округов с высокой конкуренцией: университеты вкладываются в науку, цифровизацию и работу с абитуриентами. В агентстве подчеркнули, что их методика позволяет заметить именно такие развивающиеся вузы.
В то же время медицинские и педагогические университеты продемонстрировали негативную динамику: у них снизились качество приема абитуриентов и уровень кадровой обеспеченности.
Два учебных заведения СКФО оказались в сотне лучших вузов страны по версии Forbes. Рейтинг-2025 включил дербентский Социально-педагогический институт (25-е место RAEX) и Ставропольский государственный медицинский университет (2-е место RAEX).