Назван лучший вуз Северного Кавказа

RAEX назвал лучшие вузы Северного Кавказа: первое место второй год подряд занимают медицинские университеты. Два вуза СКФО также вошли в топ-100 Forbes.

На Северном Кавказе определили лучший вуз: им стал Дагестанский государственный медицинский университет. В рейтинге текущего года российского агентства RAEX, включившем 31 учебное заведение СКФО, Дагестанский государственный медицинский университет (ДГМУ) занял первое место.

Позиции вузов в рейтинге RAEX-2026 определялись суммой баллов по трем направлениям: образование (45%), наука (25%) и общественная деятельность (30%). В итоговые списки 2026 года вошли 290 учебных заведений России.

В десятку лидеров региона вошли:

Дагестанский государственный медицинский университет Минздрава России Ставропольский государственный медицинский университет Минздрава России Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова Дагестанский государственный университет Пятигорский государственный университет Северо-Осетинская государственная медицинская академия Минздрава России Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова Ставропольский государственный педагогический институт Ессентукский институт управления, бизнеса и права Северо-Кавказская государственная академия

Согласно исследованию RAEX, в Северо-Кавказском федеральном округе уже второй год подряд лидерство в рейтинге сохраняют медицинские учебные заведения, которые стабильно занимают две верхние позиции.

Гендиректор RAEX Дмитрий Гришанков заявил об уверенном росте инженерных и аграрных вузов в регионах. Он связал смену лидеров в половине округов с высокой конкуренцией: университеты вкладываются в науку, цифровизацию и работу с абитуриентами. В агентстве подчеркнули, что их методика позволяет заметить именно такие развивающиеся вузы.

В то же время медицинские и педагогические университеты продемонстрировали негативную динамику: у них снизились качество приема абитуриентов и уровень кадровой обеспеченности.

Два учебных заведения СКФО оказались в сотне лучших вузов страны по версии Forbes. Рейтинг-2025 включил дербентский Социально-педагогический институт (25-е место RAEX) и Ставропольский государственный медицинский университет (2-е место RAEX).