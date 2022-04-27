Вестник Кавказа

Почему Северный Кавказ стал хитом внутренних путешествий и что едят веганы в горах?

Медина Назарова
Почему Северный Кавказ стал хитом внутренних путешествий и что едят веганы в горах?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В последние годы Северный Кавказ переживает настоящий туристический бум. Если еще 5-7 лет назад Дагестан, Чечню, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Северную Осетию считали экзотикой, то в 2024-2026 годах ситуация радикально изменилась - турпоток в СКФО устойчиво растет.
  • Горные курорты кластера Кавказ.РФ в сезоне 2025/26 ожидают рост минимум на 10%;
  • За январь-сентябрь 2025 года курорты посетили 1,68 млн человек - больше, чем годом ранее;
  • Республики СКФО показывают впечатляющую динамику: Карачаево-Черкесия лидирует по приросту (в отдельные периоды +50-135%), Дагестан и Ингушетия тоже в топе роста;
  • Северная Осетия за 9 месяцев 2025 года приняла почти в 2 раза больше туристов, чем в 2024-м;
  • Чечня в отдельные годы демонстрировала семикратный рост турпотока.

Причины популярности Северного Кавказа

  • Развитие инфраструктуры (новые канатки, отели, дороги, всесезонные комплексы Архыз, Ведучи, Мамисон, Эльбрус);
  • Продвижение в соцсетях - яркие фото каньонов, древних аулов, Сулакского каньона, Гамсутль, Кезеной-Ам и башенных комплексов разлетаются по соцсетям;
  • Относительно доступные цены по сравнению с Сочи и зарубежными направлениями;
  • Рост интереса к аутентичному, «непостановочному» отдыху: треккинг, этнотуры, гастрономические путешествия, сельский туризм.

Все это привело к тому, что Северный Кавказ из нишевого направления превратился в один из главных хитов внутреннего туризма России.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Веганы на Кавказе: реальность 2026 года

Кавказская кухня традиционно ассоциируется с мясом: шашлык, хинкал, чуду с мясом, бараньи ребрышки. Однако там много растительной еды. Местные повара и рестораторы быстро адаптируются к новым запросам приезжающих туристов. Вот что чаще всего предлагают веганам в 2026 году на Северном Кавказе:

  • Универсальные хиты (почти везде)
  • Чуду / хычины / чапильги / хингалш без мяса - с картошкой, тыквой, зеленью, творогом (для веганов просят без творога и без масла на смазывание, часто идут навстречу);
  • Лепешки кукурузные / пшеничные без начинки или с овощами;
  • Урбеч (паста из орехов / семян / кураги) - чистый веганский суперфуд;
  • Свежие и печеные овощи - баклажаны, перцы, тыква, кабачки;
  • Фасоль, нут, чечевица в разных видах (тушеная, в супах, пюре);
  • Зелень и травы в огромном количестве - кинза, укроп, базилик, тархун, зеленый лук;
  • Орехи и сухофрукты - грецкий орех, курага, инжир, алыча;
  • Мамалыга / абыста (кукурузная каша) - без молока и масла становится веганской;
  • Осетинские пироги с картошкой, свекольной ботвой, зеленью, грибами (без сыра - веган-вариант).

Кавказские акценты веганства

  • Дагестан - чуду с тыквой, с зеленью, с картошкой и луком; ботлихские пироги с курагой и орехом; халтама (овощное рагу); супы на фасоли и травах.
  • Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия - хычины с картофелем и зеленью (самый частый веган-вариант); абазинская тушеная фасоль; черкесский соус из фасоли (без сметаны).
  • Чечня и Ингушетия - сискал (кукурузные лепешки), хингалш с тыквой, овощные варианты хинкала (без мяса и бульона), много зелени и ореховых соусов.
  • Северная Осетия - пироги с зеленью и картошкой, фасолевые блюда, соусы на основе орехов и трав.

Где искать веганскую еду в 2026 году?

В крупных городах (Махачкала, Грозный, Владикавказ, Нальчик) уже появляются заведения с пометкой «вегетарианское меню» или хотя бы несколько позиций без мяса/молочки.

  • В Приэльбрусье и Архызе почти все кафе научились делать веган-вариант хычинов и салатов.
  • В Дагестане популярны заведения вроде «Адат» в Гунибе, Hinkal Brothers в Махачкале - там легко адаптируют чуду и овощные блюда.
  • Во Владикавказе есть даже полностью веганская точка (или постная кухня с веган-опциями).

Многие гостевые дома и агроусадьбы в горах готовы готовить «без мяса и без молока», если предупредить заранее.

Советы путешественнику-вегану

  • Просите блюдо «без мяса, без сыра и без животного масла». В 80% случаев поймут и предложат вариант.
  • Берите с собой урбеч, орехи, сухофрукты и батончики - они спасают в горах.
  • Ищите пометки «постное» - на Кавказе это часто почти равно веганскому.

Северный Кавказ сегодня - это не только невероятные пейзажи и древняя история, но и все более дружелюбная гастрономическая среда для тех, кто выбирает растительное питание.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
625 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.