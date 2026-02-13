Москва предостерегает Ереван от шагов, способных разрушить экономические выгоды от ЕАЭС, и напоминает о союзнических обязательствах в рамках ОДКБ, заявил Михаил Галузин.

В ОДКБ не оставляют без внимания внешнеполитический курс Армении. Как отметил замглавы МИД России Михаил Галузин, организация оценивает шаги республики с точки зрения выполнения взятых на себя союзнических обязательств.

Россия рассматривает Армению как полноправного участника ОДКБ, и это является основой для диалога в рамках организации. Как напомнил Михаил Галузин, данный принцип неоднократно подтверждал и президент РФ Владимир Путин.

Михаил Галузин также заявил, что членство Армении в ЕС несовместимо с ее обязательствами перед ЕАЭС. Он предупредил, что уход в регуляторику Евросоюза сделает невозможным соблюдение правил Евразийского союза. В Москве рассчитывают, что Ереван проявит прагматизм и сохранит кооперацию, которая сегодня является основой армянского экономического роста и стабильности.

"Много раз говорили нашим армянским партнерам, что для Запада — и это там уже перестали скрывать — Армения является инструментом геополитической борьбы в деле противостояния с Москвой"

— Михаил Галузин

Замглавы российского МИД добавил, что Россия неизменно считает Армению своим естественным союзником на Южном Кавказе, и этот принцип остается основой двусторонних отношений, статус которых закреплен в договорно-правовой базе.