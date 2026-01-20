Экс-судью заподозрили в особо крупной взятке в Адыгее

Судья в отставке, ранее бывший председателем Шовгеновского районного суда Адыгеи, стал фигурантом уголовного дела о взятке в особо крупном размере.

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего судьи Шовгеновского районного суда Адыгеи – его подозревают в получении особо крупной взятки, соответствующее сообщение распространила пресс-служба Следственного комитета России.

Дело было открыто председателем СКР Александром Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Оно расследуется по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ "Получение взятки в особо крупном размере".

Как выяснило следствие, во временной промежуток с 10 июня 2023 года по 11 января 2024 года судья, исполнявший на тот момент обязанности председателя Шовгеновского районного суда, получил от подсудимого взятку на 2,5 млн рублей. Деньги ему передал посредник.

"Незаконное вознаграждение предназначалось за организацию вынесения решения о возврате уголовного дела в отношении подсудимого прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ и снятие ареста с его имущества"

– СКР

Уточняется, что полномочия подозреваемого были прекращены в октябре после его ухода в отставку.