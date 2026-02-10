В Ингушетии цифровизируют охотничье хозяйство

Охотничье хозяйство Ингушетии переводят в цифровой формат. Минприроды республики вносит данные в ГИС "Охота" для упрощения выдачи разрешений и прозрачности отрасли.

Власти Ингушетии взяли курс на цифровизацию охотничьей отрасли и ужесточение контроля за сохранением биоресурсов. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

"Специалисты ведомства проводят работу по внесению сведений в федеральную информационную систему ГИС "Охота", созданную для эффективного управления охотничьими ресурсами. Ее внедрение направлено на усиление охраны объектов животного мира"

— министерство природы Республики Ингушетия

В министерстве пояснили, что получить разрешения станет проще, так как оформление процедуры переведут в цифровой формат на профильном портале.

С помощью внедрения информационной системы "Охота" в Ингушетии автоматизируют обработку данных, усилят прозрачность охотничьего хозяйства и ускорят взаимодействие госструктур.