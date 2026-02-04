Эрдоган: Турция мечтает о мире и стабильности в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня выступил на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития, в ходе которого озвучил главное желание страны в отношении Сирии.

Самое большое желание Турции - чтобы в ближайшее время в братской Сирии установились мир и стабильность, заявил сегодня, выступая на заседании парламентской фракции правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР) президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы стремимся к тому, чтобы сирийский народ плечом к плечу и сообща строил свое будущее. Дорожная карта для этого уже определена, и стороны не должны допускать ошибочных расчетов, повторять прежние ошибки и отравлять процесс максималистскими требованиями"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Сейчас настало время использовать ресурсы Сирии не на рытье тоннелей под городами, а на повышение благосостояния всех слоев населения, - добавил турецкий лидер, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Напомним, ранее мы писали о том, что Анкара заявила о готовности в случае необходимости оказать содействие сирийской армии при проведении контртеррористической операции в Алеппо, ключевая цель которой – обеспечение общественного порядка и безопасности жителей. Безопасность Сирии важна и для безопасности Турции, а также что Анкара внимательно следит за ситуацией в Сирии, добавили в Минобороны страны.