США могут разрешить ХАМАС сохранить часть оружия – СМИ

Процесс разоружения ХАМАС прежде всего коснется того оружия, из которого радикалы могут ударить по Израилю, стрелковое оружие отчасти может остаться в пользовании, такой вариант рассматривают в Вашингтоне.

США в рамках плана по урегулированию конфликта в секторе Газа могут позволить радикальному палестинскому движению ХАМАС на время сохранить часть стрелкового оружия, пишет со ссылкой на источники газета The New York Times.

Сообщается, что в рамках разоружения радикалов, США потребуют, чтобы ХАМАС сдал оружие дальнего действия, которое может использоваться для атак на Израиль, при этом часть стрелкового оружия может временно сохранена.

По данным издания, это предложение, которое еще может измениться и быть доработано, в ближайшие недели будет передано ХАМАС американскими переговорщиками (спецпосланник Стивен Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер, экс-спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов).