Вестник Кавказа

США могут разрешить ХАМАС сохранить часть оружия – СМИ

Оптический прицел
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Процесс разоружения ХАМАС прежде всего коснется того оружия, из которого радикалы могут ударить по Израилю, стрелковое оружие отчасти может остаться в пользовании, такой вариант рассматривают в Вашингтоне.

США в рамках плана по урегулированию конфликта в секторе Газа могут позволить радикальному палестинскому движению ХАМАС на время сохранить часть стрелкового оружия, пишет со ссылкой на источники газета The New York Times.

Сообщается, что в рамках разоружения радикалов, США потребуют, чтобы ХАМАС сдал оружие дальнего действия, которое может использоваться для атак на Израиль, при этом часть стрелкового оружия может временно сохранена.

По данным издания, это предложение, которое еще может измениться и быть доработано, в ближайшие недели будет передано ХАМАС американскими переговорщиками (спецпосланник Стивен Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер, экс-спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов).

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
970 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.