Нового госсекретаря назначили в Дагестане

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нюсрет Омаров занял пост госсекретаря Дагестана. Ранее эту должность занимал Магомед-Султан Магомедов.

Новым Государственным секретарем Дагестана стал Нюсрет Омаров. Об этом рассказали 10 февраля в пресс-службе руководителя республики.

Указ о назначении Омарова подписал глава региона Сергей Меликов.

"Нюсрет Омаров назначен Государственным секретарем Республики Дагестан. Указ об этом подписал сегодня Сергей Меликов"

– пресс-служба

Ранее Омаров занимал должность полпреда руководителя Дагестана в парламенте республики.

Напомним, предыдущим госсекретарем республики был Магомед-Султан Магомедов. Он покинул этот пост в июле 2025 года после того, как был задержан в рамках уголовного дела о хищениях в ходе приватизации одного из предприятий.

