Нового госсекретаря назначили в Дагестане

Нюсрет Омаров занял пост госсекретаря Дагестана. Ранее эту должность занимал Магомед-Султан Магомедов.
Новым Государственным секретарем Дагестана стал Нюсрет Омаров. Об этом рассказали 10 февраля в пресс-службе руководителя республики.
Указ о назначении Омарова подписал глава региона Сергей Меликов.
"Нюсрет Омаров назначен Государственным секретарем Республики Дагестан. Указ об этом подписал сегодня Сергей Меликов"
– пресс-служба
Ранее Омаров занимал должность полпреда руководителя Дагестана в парламенте республики.
Напомним, предыдущим госсекретарем республики был Магомед-Султан Магомедов. Он покинул этот пост в июле 2025 года после того, как был задержан в рамках уголовного дела о хищениях в ходе приватизации одного из предприятий.