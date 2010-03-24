Вестник Кавказа

Госсекретаря Дагестана отпустили под подписку о невыезде

Госсекретаря Дагестана отпустили под подписку о невыезде
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Госсекретаря РД задержали в среду в рамках расследования уголовного дела. Сегодня его освободили под подписку о невыезде.

В Дагестане выпустили под подписку о невыезде госсекретаря региона Магомед-Султана Магомедова. Об этом рассказали 25 июня в силовых структурах РД, передает ТАСС.

Магомедов был задержан накануне вместе с рядом близких к нему людей в рамках оперативных мероприятий, которые проходят по уголовному делу о незаконной приватизации Дагнефтебазы.

В администрации главы Дагестана ранее сообщили, что республиканские власти тесно взаимодействуют с правоохранителями в рамках проводимых следственных мероприятий.

Напомним, в 1991 году Магомед-Султан Магомедов основал махачкалинский футбольный клуб "Анжи". На тот момент он занимал должность директора объединения "Дагнефтепродукт".

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