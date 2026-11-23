NBC News: США рассматривают сценарий ликвидации руководства Ирана для скорейшего завершения войны.

В Белом доме рассматривают сценарий ударов по руководству Ирана, передает NBC News со ссылкой на источники.

Сторонники таких ударов утверждают, что операция по ликвидации иранского руководства принесет США желаемый триумф в военной кампании. Однако оппоненты в администрации возражают против этого, полагая, что оставшиеся у власти иранские руководители укрепят свои позиции, а авторитет Вашингтона будет подорван.

В Пентагоне считают, что подобный сценарий создает серьезные риски для американских чиновников. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

По данным СМИ, нанесение ударов по иранскому руководству давно рассматривается США, однако в последнее время разговоры вокруг такой операции снова актуализировались на фоне стремления Вашингтона к окончанию войны.