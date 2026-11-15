Российская сторона обеспокоена ситуацией в Ливане, такое заявление сделал министр иностранных дел страны Сергей Лавров.
Об этом он сообщил на встрече с патриархом Антиохийской православной церкви Иоанном X.
Он отметил, что действия армии Израиля углубляют риски военного противостояния, которого необходимо избежать.
"В Ливане ситуация очень тревожная, она лучше не становится. К огромному сожалению, действия израильской армии продолжаются и углубляют риски очередного военного противостояния, которого мы хотели бы всячески избежать"
– Сергей Лавров
Глава российского МИД подчеркнул, что Москва считает важным "сохранить структуру ливанского государства, не подрывать тонкий баланс между тремя основными группами населения".
Также он выразил надежду на то, что в Сирии, "несмотря на многочисленные провокации, будет достигнуто национальное единение с участием всех этнических конфессиональных групп".