Крупнейший российский авиаперевозчик, авиакомпания "Аэрофлот", пока не рассматривает возобновления перелетов в страны Юго-Восточной Азии, сообщил на полях Транспортной недели в Москве глава компании Сергей Александровский.

Несмотря на то, что полеты в страны Юго-Восточной Азии, в частности в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, очень востребованы, крупнейший российский авиаперевозчик, авиакомпания "Аэрофлот", пока считает восстановление авиарейсов в регион маловероятным, сообщил глава компании Сергей Александровский.

"Это часть работы по расширению нашей международной сети. Эр-Рияд - маловероятно. Иногда авиакомпании заранее запрашивают допуски, хотя работа по оценке коммерческого потенциала этих направлений еще продолжается. Эр-Рияд как раз из этой истории"

- Сергей Александровский

"Аэрофлот" уже запросил у Росавиации допуски на выполнение рейсов на остров Лангкави в Малайзии через Санью и в Эр-Рияд в Саудовской Аравии, передает ТАСС.

Что касается работы по другим направлениям в Юго-Восточной Азии, то она продолжается, добавил глава "Аэрофлота".